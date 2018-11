Tout jeune retraité des terrains de football, Joe Cole a accordé un entretien à Sky Sports. Lors de cette interview, il est revenu sur les joueurs qui ont marqué sa carrière, de West Ham aux Tampa Bay Rowdies, en passant par Chelsea, Liverpool et la sélection anglaise. Et l’ancien Lillois est un peu chauvin, citant majoritairement ses compatriotes : « tous les joueurs anglais. Steven Gerrard, Frank Lampard, John Terry, Wayne Rooney. Ensuite, vous avez les joueurs étrangers, Arjen Robben, Hazard, je pourrais continuer éternellement, mais vous réalisez que vous jouez avec des génies absolus »

Pourtant, c’est ce dernier qui semble l’avoir le plus impressionné, au point d’en faire son favori pour le prochain Ballon d’Or. « Après, si ma vie en dépendait et que je devais en choisir un, je pense que je citerais Hazard, il est le meilleur avec qui j’ai joué. » Un avis que ne partage pas le principal intéressé, le Belge estimant qu’il ne mérite pas le fameux trophée individuel. On connaîtra enfin le résultat dans un peu plus de deux semaines, le 3 décembre prochain.