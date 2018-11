Parmi les favoris pour remporter le Ballon d’Or 2018 après sa belle Coupe du Monde, Kylian Mbappé a évoqué le sujet ce dimanche, en conférence de presse, en marge du rassemblement avec l’équipe de France. Après la défaite face aux Pays-Bas vendredi (0-2), le jeune attaquant du PSG a donné ses préférences pour le vainqueur du fameux trophée individuel.

« On y pense un peu. Les votes ont un peu boosté les joueurs. On se doit d’être toujours performant, surtout pour le pays. On ne peut pas se permettre de baisser le pied parce que les votes sont terminés. Non à aucun moment j’ai levé le pied. J’ai essayé, mais pas je n’ai pas réussi (contre les Pays-Bas, NDLR). J’espère qu’on va montrer un meilleur visage. Il y a plein de joueurs qui peuvent le remporter : des Français et d’autres. J’espère que ce sera un Français, mais ça va être très serré. Je ne peux pas vous donner un pronostic. » Rendez-vous le 3 décembre pour connaître le résultat final.