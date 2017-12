Ce soir à 20h, on connaîtra le nom du 62e Ballon d’Or France Football. Dans le cadre d’une émission spéciale, L’Équipe dévoile nom par nom le classement du 30e au 1er. Après avoir dévoilé les classements de la 30e à la 26e place et de la 25e à la 21e, découvrons les cinq joueurs classés entre le 21e et 16e rang. David De Gea se positionne à la 20e place. Le portier espagnol qui évolue à Manchester United impressionne aussi bien sous le maillot des Red Devils qu’en sélection espagnole. Au 19e rang, on retrouve Eden Hazard, auteur d’une saison incroyable avec les Blues sacrés champions d’Angleterre (16 buts marqués en Premier League). Deuxième tricolore de ce classement, Antoine Griezmann classé 18e. Ses seize réalisations marquées avec l’Atlético n’ont pas suffit à convaincre pour obtenir un meilleur positionnement dans cette 62e édition du Ballon d’Or, lui qui était 3e en 2016.

De son côté, Toni Kroos se positionne à la 17e place soit exactement le même rang que la saison dernière. Il a tout gagné avec le Real Madrid dont il est l’un des tauliers. Enfin à la 16e place, on retrouve Marcelo. Le défenseur brésilien du Real a lui aussi tout raflé avec les Merengues et apparaît pour la première fois dans ce classement. Au 15e rang on retrouve Paulo Dybala l’un des principaux artisans du sacre de la Juventus en Série A et en coupe d’Italie. Sa classe naturelle le rend indispensable au sein de la Vieille Dame. Le milieu international belge Kevin De Bruyne occupe la 14e place. Brillant avec Manchester City, il sait tout faire avec un ballon et excelle dans la dernière passe. Luis Suarez se positionne lui au 13e rang. Le buteur uruguayen reste toujours aussi imprévisible sur le pré et s’est montré un peu moins prolifique la saison dernière (29 buts en Liga).

Le classement du Ballon d’Or 2017 :

13e position : Luis Suarez (Uruguay/FC Barcelone)

14e position : Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City)

15e position : Paulo Dybala (Argentine/Juventus)

16e position : Marcelo (Brésil/ Real Madrid)

17e position : Toni Kroos (Allemagne/Real Madrid)

18e position : Antoine Griezmann (France/Atlético Madrid)

19e position : Eden Hazard (Belgique/Chelsea)

20e position : David De Gea (Espagne/Manchester United)

21e position : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Dortmund)

21e position : Leonardo Bonucci (Italie/AC Milan)

23e position : Sadio Mané (Sénégal/Liverpool)

24e position : Radamel Falcao (Colombie/Monaco)

25e position : Karim Benzema (France/Real Madrid)

26e position : Jan Oblak (Slovénie/Atlético Madrid)

27e position : Mats Hummels (Allemagne/Bayern)

28e position : Edin Dzeko (Bosnie/AS Roma)

29e position : Philippe Coutinho (Brésil/Liverpool)

29e position : Dries Mertens (Belgique/Naples)