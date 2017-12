Ce soir à 20h, on connaîtra le nom du 62e Ballon d’Or France Football. Dans le cadre d’une émission spéciale, L’Équipe dévoile nom par nom le classement du 30e au 1er.

Le virevoltant et indispensable Dries Mertens du Napoli et le très courtisé Philippe Coutinho (Liverpool) ferment la marche de ce top 30 réunissant les meilleurs joueurs évoluant en Europe. En 28e position figure le redoutable attaquant de l’AS Roma Edin Dzeko, qui fait un retour remarqué au plus haut niveau avec le club romain. Viennent ensuite le roc défensif du Bayern Munich Mats Hummels (27e) et le portier slovène de l’Atlético Madrid Jan Oblak (26e).

Le classement du Ballon d’Or 2017 :

26e position : Jan Oblak (Slovénie/Atlético Madrid)

27e position : Mats Hummels (Allemagne/Bayern)

28e position : Edin Dzeko (Bosnie/AS Roma)

29e position : Philippe Coutinho (Brésil/Liverpool)

29e position : Dries Mertens (Belgique/Naples)