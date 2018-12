Élu Ballon d’Or, Luka Modric est récompensé pour une saison extraordinaire où il a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid et atteint la finale de la Coupe du monde avec la Croatie. Une année faste pour le milieu de terrain qui a aussi remporté le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde ainsi que le trophée The Best. Il devient le en outre le premier joueur croate a gagner le Ballon d’Or depuis la création du trophée.

Le joueur du Real Madrid est également le troisième lauréat à avoir été élu alors qu’il a perdu la Coupe du monde la même année. Ses prédécesseurs sont Josef Masopust (Tchécoslovaquie et Dukla Prague) et Johan Cruyff (Pays-Bas et FC Barcelone). Auteur de trois réalisations cette saison toutes compétitions confondues, il représente en anomalie. En effet, seul Lev Yachine - qui était gardien - avait inscrit moins de buts lorsqu’il a reçu son Ballon d’Or.