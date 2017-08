L’OGC Nice et Mario Balotelli vivent un début de saison cauchemardesque. Les Aiglons ne disputeront pas la Ligue des Champions et ont subi une troisième défaite en quatre matches de Ligue 1 sur le terrain d’Amiens (0-3). L’attaquant italien, qui n’a pas fait le déplacement car « malade » selon son entraîneur Lucien Favre, est sorti de son silence sur son compte Instagram.

« J’ai précipité mon retour (face à Naples) car je voulais vraiment aider, et comme vous le savez, je n’ai pas réussi. Maintenant, je sors d’une grippe de quatre jours, et c’est pour ça que je n’étais pas à Amiens. Je sais qu’il est toujours facile de m’attaquer quand les choses ne vont pas dans le bon sens. Cela m’attriste et me rend fier à la fois, car cela veut dire que des gens croient toujours en moi. Tout ce que je peux faire, c’est de donner tort une nouvelle fois à ceux qui m’ont sifflé », écrit Balotelli.