Entre le FC Barcelone et Javier Mascherano, l’histoire d’amour semble bel et bien terminée. Les déclarations du Jefecito au micro de TyC Sports dernièrement ne laissent plus place au doute (il est annoncé au Hebei China Fortune), tout comme la multiplication des pistes défensives ces derniers jours dans la presse catalane.

Marca assure encore ce jeudi que deux nouvelles cibles sont étudiées par les Blaugranas : Daley Blind (27 ans), sur lequel José Mourinho ne compte plus franchement à Manchester United, et Stefan De Vrij (25 ans), en fin de contrat en juin avec la Lazio Rome. Et si le Barça, qui suit en parallèle Iñigo Martinez (26 ans, Real Sociedad), relançait la filière néerlandaise ?