L’arrivée de Philippe Coutinho a éclipsé le retour de blessure d’Ousmane Dembélé. Auteur d’une prestation moyenne pour son retour, le feu-follet français peut toutefois compter sur le soutien sans faille de son coéquipier Jordi Alba. Dans des propos relayés par le quotidien sportif espagnol Sport, le latéral gauche du FC Barcelone s’est dit impressionné par le potentiel de l’international français (7 sélections, 1 but), et demande aux supporters barcelonais d’être patient avec lui. « Il s’adapte parfaitement et c’est un bon gars, il faut aussi être patient car il est très jeune, mais il va nous aider à progresser. On parle d’un joueur spectaculaire et petit à petit, il s’améliorera encore ».

Jordi Alba, qui a pris le feu face à l’ancien Rennais la semaine dernière à l’entrainement, a même reconnu que Dembélé était plus rapide que lui. « Il est à l’aise des deux pieds. On ne sait pas s’il est gaucher ou droitier, et puis il a une vitesse incroyable. Nous n’en avons pas fait la preuve, mais je pense qu’il est plus rapide que moi. »