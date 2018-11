André Gomes n’aura jamais réellement su trouver sa place au sein de l’entrejeu du FC Barcelone. Du coup, cet été, Everton est venu le chercher (prêt sur l’ensemble de la saison, ndlr) pour renforcer son milieu de terrain. Blessé et absent lors des huit premières journées de Premier League, le Portugais a fait son grand retour contre Crystal Palace (2-0), avant de participer à la défaite contre Manchester United (1-2). Interrogé par Sky Sports sur son arrivée estivale, André Gomes a confié vouloir se laisser du temps.

« Nous devons discuter à la fin de la saison avec Everton et Barcelone, bien sûr, et voir si Everton est satisfait de moi. C’est vraiment important. Je profite ici avec mes nouveaux coéquipiers, avec l’équipe, avec les fans et avec le staff. Je suis très heureux en ce moment et je veux rester comme ça jusqu’à la fin de la saison pour donner le meilleur de moi même. A la fin de la saison, on prendra une décision », a ainsi déclaré André Gomes, ne cachant pas son plaisir de retrouver les terrains.