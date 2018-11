L’été dernier, on évoquait déjà un possible départ de Jasper Cillessen du FC Barcelone. Très bon lorsqu’il est aligné par Ernesto Valverde, le Néerlandais doit cependant se contenter des miettes. Mais du côté du Barça, on ne veut pas être pris au dépourvu et on a déjà dressé une liste de potentiels remplaçants en cas de départ du portier hollandais.

Et selon Marca, André Onana, le gardien de l’Ajax, est l’un des grands favoris de la direction catalane. Le portier camerounais de 22 ans, passé par les équipes de jeunes du FC Barcelone, a convaincu le staff grâce à sa qualité balle au pied notamment. Son prix serait estimé entre 15 et 20 millions d’euros.