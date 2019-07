Le FC Barcelone va effectuer un stage de pré-saison au Japon. L’occasion pour les Catalans de participer à la Rakuten Cup 2019 où ils affronteront Chelsea et le Vissel Kobe, retrouvant au passage un certain Iniesta pour la première fois depuis son départ.

Pour ce tournoi, Ernesto Valverde a convoqué un groupe de 26 joueurs qui comprend 17 joueurs de la première équipe et des neuf joueurs du Barça B. A noter la présence d’Antoine Griezmann qui jouera ses premières minutes sous le maillot blaugrana.

Le groupe du Barça : Ter Stegen , Neto , Semedo , Piqué , I. Rakitic , Sergio , Todibo , O.Dembélé , Rafinha , Malcom , Lenglet , Griezmann , Jordi Alba , Aleñá , S.Roberto , F. De Jong , Umtiti ,Iñaki Peña , Guillem , Araujo , O. Busquets , Monchu , Collado , Riqui Puig , Hiroki Abe et C. Pérez

[SQUAD] - Rakuten CUP 2019

This is the list of the 26 players who will travel to Japan

All the details https://t.co/img3mjPpUC

#ForçaBarça pic.twitter.com/tucjrfnoXj

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2019