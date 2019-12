Beaucoup de fans du ballon rond l’attendaient, le Clasico se déroulera demain soir (20h00, match à suivre en live commenté sur Foot Mercato). L’occasion pour les joueurs du FC Barcelone ou du Real Madrid de prendre trois points d’avance en tête de la Liga sur l’adversaire du soir. Recruté cet été par le club catalan, Antoine Griezmann (28 ans) va connaître son tout premier Barça-Real. L’attaquant français est revenu sur ce rendez-vous sportif pour les médias officiels du club.

« C’est un match que tout le monde attend et tout aussi important pour les fans que les joueurs. C’était toujours incroyable de voir les Clasicos à la télé, et maintenant, c’est un rêve de pouvoir le jouer et de pouvoir m’impliquer moi-même. Je suis très heureux et j’ai hâte de jouer. Ce sera une journée incroyable et j’espère y entrer de la meilleure façon possible pour faire un grand match », a-t-il expliqué.