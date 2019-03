Début février, Arthur Melo s’était rendu à l’anniversaire de Neymar à Paris. Un voyage qui avait fait beaucoup parler en Catalogne, à deux jours de la demi-finale aller de Copa del Rey face au Real Madrid. Le joueur est revenu sur cet épisode en conférence de presse ce mardi, avant le Barça-OL de mercredi.

« Je crois que je me suis trompé. Il y a des fois où tu te trompes, desfois non. Je savais ce que je faisais en allant à la fête et je demande pardon si ça a offensé quelqu’un. L’équipe et la direction s’est beaucoup inquiétée pour moi et j’ai demandé pardon. Ce fut un moment compliqué. Je donne le meilleur de moi même et je sais que je dois progresser sur beaucoup de points. J’ai eu besoin d’aide et je suis très concentré », a expliqué le milieu de terrain en conférence de presse.