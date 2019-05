Lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre Liverpool et le FC Barcelone (4-0) mardi soir, Arthur avait débuté sur le banc avant d’entrer en jeu en deuxième période pour jouer environ quinze minutes. Et quelques jours après cette rencontre, le milieu brésilien s’est blessé.

Le club catalan vient en effet de publier un communiqué concernant le joueur de 22 ans. « Arthur a une gêne au bassin. Il ne s’entraînera pas et sa disponibilité sera déterminée par son rétablissement », peut-on lire sur le Twitter du champion d’Espagne. L’ancien milieu de Grêmio risque donc de manquer la rencontre face à Getafe ce dimanche.

MEDICAL ANNOUNCEMENT @arthurhromelo has discomfort in his pelvis. He will not train and his availability will be determined by his recovery. pic.twitter.com/wYksJVlJBq

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 11, 2019