Hier, le FC Barcelone n’a pu faire mieux qu’un match nul à domicile lors du derby face à Girona (2-2). Une rencontre marquée par l’expulsion controversée de Clément Lenglet dès la demi-heure de jeu, décidée après consultation de la vidéo. Les joueurs blaugranas étaient très remontés contre l’arbitrage après la rencontre, notamment Arturo Vidal.

Sport relaie les propos du Chilien, qui est revenu sur ce fait de jeu en zone mixte. « La VAR, c’est pour aider et pas pour nuire. Quelque chose comme ça ne peut pas arriver, car cela conditionne le match en entier et nous espérons que cela ne se reproduira plus. C’est difficile d’évaluer la performance de l’équipe dans un match comme celui-là, mais jusqu’à l’expulsion, nous avons dominé. » Avec ce match nul, le Barça se retrouve avec le même nombre de points que le rival, le Real Madrid, en tête de la Liga.