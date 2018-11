Présent en conférence de presse avant le match du Barça face au PSV en Ligue des Champions, Arturo Vidal a été interrogé, comme c’est le cas dès qu’un joueur blaugrana se présente devant les médias, sur le cas Ousmane Dembélé.

« Parfois on parle beaucoup de ce qui se passe en dehors du terrain et non sur le terrain. Dembélé a été très important et il a besoin d’affection et de conseils. Il est très fort et avec la confiance il sera bien plus important. On l’apprécie beaucoup », a lancé le milieu de terrain chilien.