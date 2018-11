Si Ousmane Dembélé a fait la une de la presse catalane à cause de ses problèmes de comportement ces derniers jours, le Français, en tribunes, était scruté de très près par les journalistes espagnols lors du match entre le Barça et le Betis. Et comme le rapporte AS, l’ancien de Rennes est arrivé en retard au stade.

Le champion du monde est ainsi arrivé à 16h12 au stade, alors que le coup d’envoi était donné à 16h15. Il aurait ainsi brisé le règlement interne du club qui stipule que les joueurs non-convoqués doivent arriver entre 15 et 45 minutes avant le coup d’envoi de la rencontre. Voilà qui ne va pas arranger son cas...