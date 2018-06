« J’espère que l’Argentine de Messi gagnera le Mondial ». Telles étaient les déclarations de Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, sur la Coupe du Monde à venir. Des déclarations qui ne sont pas forcément bien passées au sein de l’effectif blaugrana, et particulièrement chez les internationaux espagnols comme Sergio Roberto.

« C’est étrange parce qu’il a des joueurs de beaucoup de sélections et il aurait pu être politiquement plus correct, je ne sais pas, il faudrait lui demander pourquoi il pense ça, peut-être qu’il a de la famille argentine », a ironisé le milieu de terrain catalan. Jordi Alba avait également parlé des déclarations de son président il y a quelques jours : « je n’ai pas bien compris, mais chacun a son opinion. Il faudra lui demander pourquoi il dit ça. Moi je veux que l’Espagne gagne et c’est pour ça que je défends ce maillot ».