Tout porte à croire qu’Antoine Griezmann portera la tunique du FC Barcelone dès l’été prochain. Il se dit même que Cavani pourrait le remplacer. Mais chez les Colchoneros, on espère encore pouvoir convaincre le numéro 7 de rester. La presse espagnole évoquait par exemple ces derniers temps un salaire colossal de 20 millions d’euros par saison.

Selon les informations de AS, le président colchonero Enrique Cerezo et le Français ont déjeuné ensemble à midi afin d’échanger et de mettre les choses au clair concernant l’avenir de Grizi. On devrait donc en savoir plus sur les intentions de l’international tricolore assez rapidement, mais la COPE affirme de son côté que Griezmann sera bien blaugrana la saison prochaine. Le Barça aurait déjà communiqué à l’Atlético son intention de lever la clause du tricolore...