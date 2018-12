Auteur de son premier but au Camp Nou avec le Barça ce week-end contre Villarreal, Carles Aleñá faisait jusqu’ici l’ascenseur entre l’équipe B du club catalan et l’équipe première.

Mais cette situation prendra fin, puisque comme l’explique le club dans un communiqué officiel, le milieu de terrain va définitivement rester dans l’équipe première et ne pourra plus descendre jouer avec la filiale. Il remplace ainsi Rafinha et portera le numéro 21.