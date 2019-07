A l’occasion d’un tournoi de padel solidaire organisé ce lundi, l’ancien défenseur légendaire du FC Barcelone a pris la parole et a été interrogé sur divers sujets d’actualité, comme le mercato. Pour lui, l’arrivée du Français et du Brésilien serait bénéfique.

« Griezmann ? D’abord il doit venir, et s’il vient, les supporters le soutiendront comme ils soutiennent tous les joueurs du Barça », a-t-il expliqué au sujet des sifflets à l’encontre du Français lors de sa dernière apparition au Camp Nou, avant d’enchaîner sur le Brésilien : « on devrait lui demander pourquoi il est parti. Mais il faut prendre en compte le présent, et pas tant le passé. Si c’est un joueur qui est sur le marché par exemple, et on ne peut pas toujours regarder en arrière. Quand les joueurs prennent une décision, c’est parce qu’ils croient que c’est ce qu’il y a de mieux pour eux. Des fois ça se passe bien, d’autre fois ça se passe mal ».

