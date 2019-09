Les anciens ne reviennent pas toujours au bercail. Depuis quelques semaines, Carles Puyol (41 ans) était annoncé de retour au FC Barcelone. L’ancien défenseur emblématique des Blaugrana s’était vu proposer le poste de directeur sportif du club depuis le départ de Pep Segura. Mais sur les réseaux sociaux, le champion du Monde 2010 a annoncé qu’il avait décliné la proposition des dirigeants catalans car il a d’autres projets « personnels » en cours.

« Ces dernières semaines, différentes nouvelles concernant mon éventuelle incorporation au FC Barcelone en tant que directeur sportif ont été publiées. C’est pourquoi je me sens obligé de faire savoir à toute la famille Culé qu’après avoir pesé le pour et le contre, j’ai décidé de ne pas accepter l’offre du club, explique-t-il. La décision n’a pas été facile, car j’ai toujours dit que j’aimerais revenir à ce que je considère être mon chez-moi, mais divers projets personnels dans lesquels je suis immergé m’empêcheraient de lui donner le dévouement exclusif que mérite le poste. Je voudrais remercier le club pour la confiance qu’il m’a accordé en me proposant ce poste à grandes responsabilités. »

Buenas tardes a todos, En las últimas semanas se han publicado distintas noticias sobre mi posible incorporación al FC Barcelona como Director Deportivo. Es por ello que me siento en la obligación de comunicar a toda la familia culé que, después de sopesarlo mucho, — Carles Puyol (@Carles5puyol) September 25, 2019

