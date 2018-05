On peut être une doublure et être courtisé par de nombreux clubs européens. C’est le cas de Jasper Cillessen, doublure de Marc-André ter Stegen au FC Barcelone. A chaque fois que le dernier rempart néerlandais a été aligné par Ernesto Valverde, ce dernier a donné entière satisfaction. Mais à 29 ans, le portier aspire à avoir plus de temps de jeu.

Si le club blaugrana venait à ne pas accepter sa requête, Jasper Cillessen ne manquerait pas de prétendants s’il envisageait à partir. D’après AS, les dirigeants catalans ont déjà reçu beaucoup d’offres pour le gardien. Autant dire que si les choses restent comme ça, le FC Barcelone aura beaucoup de mal à préserver Jasper Cillessen.