Clément Lenglet (23 ans) a rejoint le FC Barcelone il y a quelques jours. Pour France Football, le défenseur central français a livré ses premières impressions. Il a surtout expliqué qu’il avait hâte de s’entraîner avec ses nouveaux partenaires et, surtout, Lionel Messi (31 ans).

« Il y a en effet une ribambelle d’excellents joueurs devant. Me retrouver au quotidien face à eux va me permettre de me perfectionner. Je compte bien en profiter. Quand vous allez à l’entraînement le matin et que vous vous dites que vous allez avoir des duels avec Lionel Messi... Je pense que tout le monde rêve de ça ! », a-t-il lâché.