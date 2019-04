À 23 ans, Clément Lenglet a parfaitement su s’adapter à son nouvel environnement au FC Barcelone. Titulaire indiscutable aux côtés de Gerard Piqué, l’ancien Nancéien s’est offert la possibilité d’évoluer sous les couleurs blaugranas grâce à son très beau parcours au FC Séville. De quoi rendre fiers les dirigeants de Nervion qui avaient su flairer le bon coup en 2017 lorsqu’ils sont venus l’acheter à Nancy. D’ailleurs, à cette époque, Lenglet aurait pu aller à la Juventus plutôt qu’en Andalousie.

« Oui, je suis allé à Turin pour visiter les installations du club. Nous avons également assisté au match entre la Juventus et Empoli. Mais à ce moment, c’était trop grand pour moi. J’avais seulement 18 ans et je n’avais disputé que 10 matches de Ligue 2. Eux ils avaient Bonucci, Chiellini, Barzagli... Signer à ce moment à la Juve était un très gros risque. C’était un risque sportif. Economiquement, l’offre était nettement supérieure au salaire que je touchais à Nancy. Je pensais que je n’étais pas préparé. Et quand vous n’êtes pas prêt, vous ne pouvez pas affronter la concurrence et donc vous ne pouvez pas jouer », a-t-il confié dans un entretien accordé au journal El Periodico.