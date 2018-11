L’été dernier, on parlait d’un départ d’Ivan Rakitic vers le Paris Saint-Germain. Un transfert qui ne s’est finalement pas fait, et le quotidien catalan Sport explique pourquoi. Le média indique ainsi qu’au moment où les dirigeants débattaient d’une possible vente, Ernesto Valverde a pris les cartes en main.

Il s’est ainsi engagé auprès du Croate, lui affirmant qu’il allait continuer à être indiscutable dans ses compositions d’équipe. Ce qui explique probablement pourquoi l’ancien de Séville est toujours présent dans les onze de départ barcelonais malgré des performances pas toujours au niveau...