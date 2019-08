En attendant de savoir si Neymar reviendra ou non au FC Barcelone, l’attaque du club culé est toujours décimée. Ousmane Dembélé et Luis Suarez sur le flanc, les Blaugranas attendaient avec impatience le retour de Lionel Messi. Indisponible depuis le 5 août dernier, la Pulga a manqué le coup d’envoi de la Liga face à l’Athletic et le Betis.

Et malheureusement pour lui, il a rechuté. RAC1 affirme en effet que l’Argentin a souffert d’un nouveau pépin physique et qu’il n’était pas à l’entraînement ce matin. Il pourrait être absent pendant un mois. Et donc manquer également les débuts du Barça en Ligue des Champions. Une information qu’a toutefois démentie Mundo Deportivo qui a exclu l’idée d’une rechute. Le Barça n’a toujours pas communiqué à ce sujet.

‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1 Leo Messi s’estarà un mes de baixa. Ahir va tenir un problema físic mentre continuava amb el seu procés de recuperació #frac1 pic.twitter.com/tUwKZlE0Bq — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) August 28, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10