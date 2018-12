Mercredi soir, le FC Barcelone n’a fait qu’une bouchée de Leonesa en Coupe du Roi (4-1). En effet, les partenaires d’Ousmane Dembélé, sur le banc pour ce rendez-vous, ont pu compter sur un Denis Suarez double buteur, mais aussi sur Munir El Haddadi et Malcom, qui ont eux aussi marqué. Seulement, le Brésilien a connu une fin de match très compliquée...

Seulement, dans les dernières minutes, le numéro 14 catalan a été contraint de laisser ses partenaires à 10 contre 11 à cause d’une blessure. Et selon le club, il souffrirait d’une entorse. Ce dernier devrait rapidement faire d’autres tests afin de connaître sa durée d’indisponibilité. Encore un coup dur pour l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux...

BREAKING NEWS — Malcom has a sprained right ankle. He will undergo further tests tomorrow to determine the exact extent of the injury.

#ForçaBarça pic.twitter.com/ls8LLXdNnl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 décembre 2018