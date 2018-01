Recruté pour 160 millions d’euros (bonus inclus) par le FC Barcelone cet hiver, Philippe Coutinho a enfin fait ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Le milieu de terrain est rentré sur le terrain à la 68e minute du quart de finale retour de Coupe du Roi face à l’Espanyol Barcelone. Une rentrée heureuse puisque son équipe s’est imposée 2-0 et accédé ainsi au dernier carré de la compétition.

Après la rencontre, Coutinho s’est exprimé au micro du média du club catalan. Comme le rapporte l’AFP, ce succès avait un goût particulier pour le milieu de terrain : « Cela a été une soirée très spéciale pour moi, je ne vais pas l’oublier ». Malgré un certain stress, le Brésilien s’est senti petit à petit à son aise au Camp Nou : « Tous les supporters et tous les joueurs m’ont très bien accueilli et m’ont beaucoup aidé. J’étais un peu nerveux et anxieux, mais ensuite, je me suis calmé et j’ai pu m’adapter au jeu. Je suis très heureux d’avoir disputé mes premières minutes de jeu avec ce club et ému de la manière dont j’ai été accueilli. »