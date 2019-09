S’il a brillé avec les Pays-Bas face à l’Allemagne, Frenkie de Jong ne réalise pas le début de saison rêvé avec le FC Barcelone. Le milieu de terrain a d’ailleurs reconnu lui-même qu’il était loin d’être à son meilleur niveau.

Cependant, le coach d’Atlanta United, un certain Frank de Boer, a avoué ne pas comprendre la gestion d’Ernesto Valverde. « J’ai vu le dernier match de Barcelone et Frenkie jouait presque comme un ailier. Ce n’est pas son poste. Il doit jouer plus dans l’axe. Je ne sais pas ce que veut faire Valverde avec lui », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Mundo Deportivo.

