Après un interminable feuilleton, Ousmane Dembélé s’est enfin engagé avec le FC Barcelone. Le club catalan aura dû débourser 105 millions d’euros plus 42 millions de bonus pour boucler l’arrivée de l’international français en Catalogne. Si le Barça a enfin trouvé le successeur de Neymar, le principal protagoniste a toujours du mal à réaliser le montant astronomique de son transfert.

Interrogé par la radio catalane Rac 1, son ami Théo Chendri a révélé que l’ancien breton était surpris par les sommes mises en jeu dans ce dossier. « Il m’a dit : ce qui se prépare, c’est une atrocité. Je ne gère pas tout et toute cette quantité d’argent… Je ne me rends pas compte. Pour moi, je ne vaux pas autant, » aurait confié Dembélé à son compère. La nouvelle recrue catalane est attendue ce dimanche à Barcelone pour passer la visite médicale et sera présentée lundi aux supporters du Barça.