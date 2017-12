Le 15 décembre dernier, le FC Barcelone annonçait que Gerard Deulofeu souffrait d’une distension du ligament latéral interne du genou gauche. Une blessure qui nécessitait entre 7 et 10 jours de repos. L’ancien milanais a raté ainsi la rencontre face au Deportivo la Corogne et semblait plus qu’incertain pour le Clasico face au Real Madrid samedi.

Mais ce jeudi, TV3 révèle que l’ailier droit du club catalan a déjà repris l’entraînement avec le groupe barcelonais. Ce dernier a cependant dû subir une infiltration pour pouvoir s’entraîner normalement. Ernesto Valverde tranchera vendredi sur la participation de Deulofeu au Clasico, lors de l’ultime entraînement avant le choc.