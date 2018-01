En manque de temps de jeu (848 minutes jouées) au FC Barcelone où il n’est que le troisième choix au poste de latéral droit derrière Sergi Roberto et Nelson Semedo, l’ancien joueur de Séville semble se diriger vers un départ. D’autant plus que son avenir s’obscurcit en Catalogne avec le rétablissement d’Ousmane Dembélé et l’arrivée de Philippe Coutinho. En effet, ses seules apparitions cette saison étaient au poste de milieu droit. De ce fait, le FC Barcelone ne s’opposerait pas à un départ et à déjà évalué son prix à 10 millions d’euros. Une somme raisonnable qui attire plusieurs concurrents selon El Mundo Deportivo.

Si Séville a été le premier club à se positionner pour récupérer le joueur sous forme de prêt avec option d’achat, deux prétendants ont décidé de rentrer dans la danse. Il s’agit de l’Atletico Madrid et de Naples. La formation de Diego Simeone semble prête à faire venir le joueur, mais les relations tendues entre les deux clubs - suite aux contacts établis par le FC Barcelone vis-à-vis d’Antoine Griezmann - pourraient faire capoter l’affaire. Actuel leader de Serie A, Naples aimerait faire venir un latéral pour combler l’absence de Faouzhi Ghoulam victime d’une rupture des ligaments croisés. Quoi qu’il en soit, l’international espagnol (1 cape) semble garder la cote.