Ousmane Dembélé était titulaire ce soir lors de la victoire du Barça (1-0) face à la Real Sociedad mais la soirée ne s’est pas vraiment passée comme il l’aurait souhaité puisqu’il a demandé à sortir après un très vilain geste d’un adversaire.

Juste avant la pause, il a été victime d’un tacle très dangereux et surtout pas maîtrisé par Raul Navas. Sur les images, on voit la cheville droite du Français se tordre complètement. Il a tenu le coup mais a fini par demander le changement après la pause. On attend des informations sur l’état de santé du joueur.