Après avoir fait parler de lui pour de bonnes raisons face à l’Espanyol, contre qui il a réalisé une très belle performance, Ousmane Dembélé est visiblement retombé dans ses travers et est ainsi arrivé à l’entraînement avec deux heures de retard le lendemain. De quoi agacer la presse catalane. Ernesto Valverde a donc été logiquement assailli de questions à ce sujet en conférence de presse.

« Je n’ai aucune sensation à ce sujet. On résoudra ça de façon interne et de la meilleure façon possible, en aidant le joueur. C’est un joueur qui nous apporte beaucoup de choses sur le terrain, mais ici on a des règles de comportement qui doivent être les mêmes pour tout le monde. Après un derby remporté 4-0 tu t’attends à une journée tranquille et qu’il ne se passe rien. Mais j’ai déjà dit qu’on va régler ça en interne. Ce qu’on veut c’est l’aider parce qu’on sait que quand il est motivé il peut nous aider, et c’est ça qu’on attend », a expliqué le coach.