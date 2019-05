Cette saison, le FC Barcelone a conservé son titre de champion d’Espagne mais dans les autres compétitions, le club catalan n’a pas assuré. Éliminés en demi-finales de Ligue des Champions par Liverpool (3-0, 0-4), les Blaugranas viennent également de chuter en finale de Copa del Rey contre Valence (1-2). Alors forcément, Ernesto Valverde, sous contrat jusqu’en juin 2020, était attendu en conférence de presse.

Interrogé sur son avenir, le technicien espagnol n’a pas souhaité en dire en plus. « Je n’ai rien à dire, a d’abord lâché le coach de 55 avant de poursuivre. Je me sens bien. Quand vous gagnez, vous êtes beaucoup plus heureux. Nous n’avons pas été en mesure de répondre à nos propres attentes durant la saison. » Ernesto Valverde ne devrait donc pas quitter le navire.