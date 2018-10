Le FC Barcelone doit se passer de Lionel Messi durant environ trois semaines. Une absence préjudiciable pour les Blaugranas tant la Pulga est importante. Mais Ernesto Valverde va devoir trouver des solutions pour le remplacer. Ousmane Dembélé pourrait en être une.

« C’est la même chose que n’importe quel autre joueur. Il doit être prêt quand on fait appel à lui à n’importe quel moment », a confié le coach du Barça ce mardi en conférence de presse à la veille du choc de Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Quand on lui a demandé ce que le Français devait améliorer pour progresser et éviter les sifflets du public, Valverde a répondu :« Travailler durant les entraînements chaque jour et durant les matches. Dembélé a perdu un ballon, tout comme Rakitic, Suarez ou Coutinho ».