Le FC Barcelone a retrouvé la victoire ce soir, face à Villarreal à la maison (2-1). Mais la rencontre a aussi été marquée par le remplacement de Lionel Messi à la pause, lui qui avait été victime d’un contact assez appuyé de la part d’un joueur rival en première période. On l’avait même vu se faire masser sur le côté après la demi-heure de jeu.

Après la rencontre, Ernesto Valverde en a dit un peu plus : « Messi a ressenti des gênes à l’abducteur et nous avons préféré ne pas prendre de risques. On verra comment ça évoluera ». Un communiqué donnant plus de détails devrait rapidement être publié par le FC Barcelone.

