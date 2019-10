La prestigieuse affiche entre le FC Barcelone et le Real Madrid étant reportée, les joueurs des deux équipes ont pu bénéficier de temps libre durant le week-end. Antoine Griezmann (28 ans) en a profité pour rejoindre les Etats-Unis afin d’assister à un match de NBA entre les Nets et les Knicks à New York. Un voyage dont l’international français n’a visiblement pas fait état à son entraîneur.

En effet, en conférence de presse alors que le Barça reçoit Valladolid ce soir (21h15), Ernesto Valverde s’est exprimé sur le passe-temps de son numéro 17. « Je comprends que le temps libre sert à profiter et quiconque fait ce qu’il veut dans les limites. En tout cas, merci pour l’information, parce que je ne savais pas » a-t-il expliqué.