Cet été, Antoine Griezmann a quitté l’Atlético de Madrid pour poser ses valises à Barcelone. L’international tricolore est en train de prendre ses marques au sein de l’écurie catalane où il doit cohabiter avec Lionel Messi et Luis Suarez. Interrogé par le site officiel des Blaugranas, Ernesto Valverve a jugé les premiers mois du Français en Catalogne.

« Griezmann, a non seulement la capacité de marquer des buts, mais il a aussi cette capacité à travailler. Il sait s’associer avec les milieux de terrain, il sait aussi à quel moment il doit ouvrir son côté à son latéral. Nous sommes très contents de lui ». L’entraîneur catalan a tenu le même discours pour les autres recrues du Barça.« Frenkie, tant dans le repli que dans la projection vers l’avant, évolue à un bon niveau. Mais il peut encore nous apporter plus, en particulier dans les derniers mètres (...) Neto et Junior fonctionnent comme nous l’attendions. Quand Junior a dû remplacer Jordi Alba, il l’a bien fait. Il est de plus en plus impliqué. Concernant Neto, il est toujours prêt et son niveau de compétition est haut ». L’entraîneur catalan est visiblement content de ses recrues.