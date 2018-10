Arrivé sur le banc du FC Barcelone à l’été 2017, après le départ de Luis Enrique, Ernesto Valverde serait moins strict que son prédécesseur par rapport aux règles de vie du vestiaire, selon As. En effet, l’ex-coach de l’Athtletic Bilbao accorderait plus de liberté à ses joueurs, alors que l’actuel sélectionneur de l’Espagne était plus sévère.

Le quotidien sportif espagnol rapporte que Valverde aurait supprimé les amendes infligées aux retardataires de quelques minutes, là où Enrique n’hésitait pas à sanctionner financièrement, parfois lourdement, une minute de retard. Aussi, les Blaugranas ne sont plus obligés d’arriver une heure avant les séances pour déjeuner ensemble, chose imposée par l’ancien entraîneur. Des méthodes qui ont, semble-t-il, porté leurs fruits : Valverde a déjà remporté la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne pour sa première saison en Catalogne.