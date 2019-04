Actuellement leader de Liga avec 9 points d’avance sur son dauphin l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone peut devenir champion d’Espagne dés la prochaine journée. Pour cela, il faudrait que les Catalans s’imposent contre le Deportivo Alavés et que les Colchoneros s’inclinent face au Valencia CF. Les Blaugranas disposent par ailleurs de l’avantage au niveau des confrontations directes. Interrogé sur l’imminence du titre de champion d’Espagne, le coach du FC Barcelone, Ernesto Valverde ne s’est pas enflammé.

« On me demande beaucoup si nous voulons boucler le championnat le plus rapidement possible et que c’est ce que tout le monde veut. Ce que nous voulons, c’est de gagner la Liga, peu importe le moment, et nous verrons si nous pouvons le faire » a-t-il tout d’abord expliqué. Il a ensuite affirmé que la prévisibilité du titre barcelonais est loin d’être un problème : « c’est vrai que lorsque le championnat est remporté de justesse ou par surprise, la joie est meilleure, mais quand vous allez avec plus de marge, c’est peut-être plus prévisible. C’est une grande victoire que de transformer un titre en quelque chose de prévisible. »