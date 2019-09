Ansu Fati a encore brillé avec le Barça. Lors de la victoire face à Valence 5-2, le jeune milieu offensif a inscrit un but et distribué une passe décisive pour la première titularisation de sa carrière en Liga. Le gamin de 16 ans affiche son incroyable précocité en côtoyant les meilleurs joueurs du monde. Son entraîneur Ernesto Valverde n’est pas surpris par l’éclosion du joueur né en Guinée-Bissau. Selon lui, il a les épaules pour garder les pieds sur terre et poursuivre son éclosion.

« Assimiler le fait d’être un joueur du Barça représente du travail pour n’importe qui, encore plus pour un garçon aussi jeune. Mais c’est un garçon équilibré, je le vois à l’aise. Ce n’est pas très normal que sur son premier ballon, il marque, sur le second, il donne une passe décisive, et que le troisième finisse presque en lucarne. Ce que nous voulons c’est qu’il apprenne à se connaître, à connaître la première division, qu’il voie que c’est difficile et qu’il assimile la charge de travail, le stress de la situation. Il peut nous apporter encore plus. »

