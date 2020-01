Le mercato hivernal a ouvert ses portes ce mercredi 1er janvier, mais le Betis Séville avait officialisé l’arrivée de Carles Aleñá (FC Barcelone) en prêt quelques jours avant. Avec le départ du joueur de 21 ans, le club catalan se retrouve donc avec une solution en moins dans l’entrejeu. Cependant, cela ne semble pas être un problème pour Ernesto Valverde, qui a parlé du mercato en conférence de presse ce vendredi. Le technicien des Blaugranas a d’ailleurs parlé de la suite concernant le marché des transferts.

« Carles Aleñá est parti. Je ne pensais pas que ça serait si tôt mais il avait la possibilité de partir et en août nous avons finalement réussi à le faire rester. Désormais, nous avons un joueur de moins au milieu de terrain, mais je ne pense pas qu’il y aura d’autres départs. Nous avons les joueurs que nous avons et également ceux de la B, comme Rigui Puig et plus encore », a déclaré l’entraîneur du Barça avant le derby contre l’Espanyol (samedi à 21h, à suivre sur notre live commenté). Il ne devrait donc pas y avoir de gros mouvements cet hiver au Barça, alors qu’Arturo Vidal est dans le viseur de l’Inter.