A 20 ans, Riqui Puig est l’un des plus grands talents de la Masia. Mais pour le moment, le jeune milieu de terrain doit se contenter de matches avec l’équipe réserve du FC Barcelone. Une situation qui commence à agacer un joueur qui a récemment fait part de ses envies d’évoluer plus souvent en équipe première. Mais cet après-midi, Ernesto Valverde lui a répondu.

« Ce sont des questions internes. Je ne sais pas ce qu’il va se passer pendant le mercato hivernal parce qu’il reste encore du temps. Nous avons un entrejeu avec beaucoup de joueurs et on me parle tous les jours de ceux qui ne jouent pas. D’une certaine façon, c’est un handicap parce qu’il n’y pas de place pour tout le monde. Riqui est un talent qui jouera pour le Barça. Il est encore en formation et ça lui va bien d’être en équipe B », a-t-il déclaré en conférence de presse.