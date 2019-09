Ernesto Valverde en est conscient, la situation du FC Barcelone est complexe. Huitième de Liga au soir de la 5e journée de Liga, le club catalan reste sur une défaite face à Grenade (0-2). Présent en conférence de presse d’avant-match, le technicien espagnol est revenu sur un des soucis de son équipe : les penalties.

« Si vous attaquez bien et que vous êtes bien placés, l’adversaire vous attaquera moins. C’est une statistique à garder à l’esprit, mais il faut aussi la mettre entre guillemets. Si nous voyons que l’équipe qui s’est créé le plus d’occasions pour nous a été Dortmund et ils n’ont pas marqué... Il est tôt, mais ce n’est pas normal de concéder trois penalties en six matchs. Il n’est pas normal non plus que Valence et Betis marquent quand nous dominons », a-t-il expliqué

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10