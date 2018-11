Hier, le FC Barcelone s’est fait peur, mais a réussi à renverser la vapeur sur la pelouse du Rayo Vallecano (3-2) grâce au doublé de Luis Suarez et un but d’Ousmane Dembélé. Après la rencontre, le coach blaugrana, Ernesto Valverde, s’est exprimé au sujet du Français, alors que des rumeurs sur son éventuel départ enflent ces derniers temps.

« Nous attendons beaucoup de lui. Dans les derniers instants, nous savons que Dembélé peut être décisif. Il nous a donné envie d’attaquer pour marquer le dernier but », a-t-il déclaré en conférence de presse. Il a aussi commenté la réaction de ses joueurs après le but de Dembélé, qui ne sont pas venus célébrer, laissant penser qu’un malaise existe. « Si on concède le nul, ce sont deux points de perdus pour nous. Donc on va vite chercher le ballon pour se replacer et gagner. »