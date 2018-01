Qui du FC Barcelone ou de son voisin de l’Espanyol rejoindra Leganés, Séville et Valence en demi-finales de la Coupe du Roi ? Réponse ce soir, au Camp Nou (21h30). Au match aller, Los Pericos ont créé la sensation en s’imposant dans leur Stade Cornellà-El Prat grâce à un but tardif d’Oscar Melendo.

Si les Blaugranas ont chuté à l’aller, la remontada est leur leitmotiv et le triple tenant du titre aura certainement des envies de revanche. Et ce soir, Ernesto Valverde peut s’appuyer sur un groupe quasi complet. Si Ousmane Dembélé est toujours sur la touche, Philippe Coutinho et Yerry Mina font leur apparition dans le groupe. Samuel Umtiti est également présent.

Les compositions d’équipes :

Barça : Cillessen - S. Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Busquets, Rakitic, Iniesta - A. Vidal, Suarez, Messi

Espanyol : Pau Lopez - Navarro, Naldo, Hermoso, Aaron - Victor Sanchez - Darder, David Lopez, Javi Fuego, Granero - Gerard