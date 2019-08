Nommé MVP du match amical entre le Barça et Arsenal (2-1), Frenkie de Jong n’avait pas forcément le sourire lorsqu’il a été interrogé par les médias catalans à l’issue de la rencontre. Le Néerlandais n’a pas aimé le visage affiché par son équipe.

« On doit mieux jouer avec le ballon et la pression qu’on a réalisé devant n’était pas très bonne, mais ça ira sûrement mieux. Augmenter le rythme et être plus efficace au pressing. Je crois que je ne méritais pas ce prix de MVP, je peux mieux jouer », a-t-il lancé.

