Triste performance du FC Barcelone en cette soirée européenne, avec un match nul 0-0 contre le Slavia Prague. À la fin de la rencontre, des sifflets ont même été entendus dans les travées du Camp Nou. Signe que les supporters barcelonais commencent à perdre patience. Après la rencontre, Gerard Piqué a tenu à leur envoyer un message devant les caméras de Movistar.

« Je demanderais un peu de patience. Les gens attendent plus de nous et on le comprend parce qu’on est le Barça, mais on travaille dessus, pour nous améliorer, surtout au niveau du jeu plus que des résultats, parce qu’au final on est leader en Liga et en Ligue des Champions. Les résultats n’accompagnent pas ces deux derniers matchs et ici l’exigence est maximale et les gens veulent plus. Les sensations contre le Slavia n’ont pas été totalement mauvaises parce qu’on a eu des occasions et eux pas excessivement », a confié le défenseur. De quoi convaincre les Culés ? Pas sûr...